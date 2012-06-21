У місті Охтирка на Сумщині відкрили пам’ятник видатному письменникові і громадсько-політичному діячеві Іванові Багряному (1906—1963) — авторові блискучих прозових і поетичних творів, відомих в усьому світі. З-поміж них романи «Сад Гетсиманський» і «Тигролови», написані значно раніше, ніж «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина і присвячені темі сталінських таборів.
В урочистостях узяли участь представники місцевої влади, громадськості, духовенства, земляки, родичі видатного майстра слова.
Як наголосили Охтирський міський голова Ігор Алексєєв та голова Охтирської районної ради Роман Бублик, відтепер Іван Багряний (Лозов’ягін) назавжди прописаний у місті, з яким пов’язані багато сторінок його життя і творчості. До своєї маленької батьківщини митець повернувся майже через сім з половиною десятиліть після еміграції до Німеччини, де знайшов вічний спочинок на кладовищі у містечку Новий Ульм.
Перед присутніми виступили письменник Олександр Шугай з Києва, племінник Івана Багряного Олександр Лозов’ягін, онук Дмитро Лозов’ягін та інші. Погруддя освятив благочинний Охтирського району протоієрей Андрій Гринчак.
Кошти на погруддя збирали представники українських діаспор, а роботу виконали архітектор Ігор Чапенко і скульптор заслужений художник України Степан Куций.
Цей пам’ятник перший в Україні і другий у світі. Ще один — роботи скульптора Леоніда Молодожанина, автора пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні, — височіє над могилою письменника. На ньому викарбувано його слова: «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами».