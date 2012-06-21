У місті Охтирка на Сумщині відкрили пам’ятник видатному письменникові і громадсько-політичному діячеві Іванові Багряному (1906—1963) — авторові блискучих прозових і поетичних творів, відомих в усьому світі. З-поміж них романи «Сад Гетсиманський» і «Тигролови», написані значно раніше, ніж «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина і присвячені темі сталінських таборів.

В урочистостях узяли участь представники місцевої влади, громадськості, духовенства, земляки, родичі видатного майстра слова.

Відтепер Іван Багряний назавжди у рідній Охтирці. Фото Бориса ЧИКАЛА

Як наголосили Охтирський міський голова Ігор Алексєєв та голова Охтирської районної ради Роман Бублик, відтепер Іван Багряний (Лозов’ягін) назавжди прописаний у місті, з яким пов’язані багато сторінок його життя і творчості. До своєї маленької батьківщини митець повернувся майже через сім з половиною десятиліть після еміграції до Німеччини, де знайшов вічний спочинок на кладовищі у містечку Новий Ульм.

Перед присутніми виступили письменник Олександр Шугай з Києва, племінник Івана Багряного Олександр Лозов’ягін, онук Дмитро Лозов’ягін та інші. Погруддя освятив благочинний Охтирського району протоієрей Андрій Гринчак.

Кошти на погруддя збирали представники українських діаспор, а роботу виконали архітектор Ігор Чапенко і скульптор заслужений художник України Степан Куций.

Цей пам’ятник перший в Україні і другий у світі. Ще один — роботи скульптора Леоніда Молодожанина, автора пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні, — височіє над могилою письменника. На ньому викарбувано його слова: «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами». 