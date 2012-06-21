Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Двоє дітей 7 і 11 років та їх бабуся – мешканці окупованої проросійськими незаконними формуваннями Горлівки отримали різноманітні поранення від вибуху гранати. За словами очевидців, трагедія на одній з міських вулиць сталася після того, як двоє бойовиків напідпитку дали хлопчакам небезпечну «іграшку» – цілком боєздатну гранату РГД-5. У трьох госпіталізованих потерпілих у важкому стані медики зафіксували переломи кінцівок, поранення тіла, обличчя і очей. Ще одна дитина, яка під час вибуху перебувала поруч, відбулася тільки переляком і була залита кров’ю потерпілих.
На жаль, лише у Горлівці це далеко не перший випадок збільшення малолітніх потерпілих внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними боєприпасами. Приміром, наприкінці травня двоє школярів 10 та 11 років знайшли у парку гранату і спробували її використати за призначенням. Діти тоді також зазнали численних осколкових поранень різних частин тіла і були госпіталізовані.