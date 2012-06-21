Глава самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін напередодні зустрічі в нормандському форматі запропонував внести зміни до «Конституції ДНР» і позбавити українську мову статусу державної. Також є намір змінити положення в «Законі про освіту», відповідно до якого російська мова буде залишатися єдиною державною і обов’язковою в навчальних закладах на окупованій території Донеччини. А ось українську надалі можуть викладати тільки за бажанням батьків школярів. Щоправда, не заперечується її використання в приватному спілкуванні.
Українська мова почала зникати зі шкільної програми в «ДНР» ще 2014 року, хоча на папері вважалася однією з державних. А нинішнє рішення Пушилін пояснює «необхідністю інтенсивного інтеграційного процесу ДНР з Російською Федерацією».
Тобто йдеться про спробу маріонеткової окупаційної влади зайвий раз довести свою відданість старшому брату із його відвертою антиукраїнською політикою. І мовною також, адже нещодавно в Женеві на форумі ООН укотре нагадали: у Росії, де мешкають понад два мільйони українців, немає жодної школи з українською мовою навчання.