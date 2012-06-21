Відновлення синагоги підкреслює думку міністерства туризму Єгипту про те, що єврейські старожитності є невід'ємною частиною єгипетської спадщини, заявив агентству MENA археологічний експерт Абдель-Рахім Райхан.
Синагогу «Еліяху Ханаві» в Олександрії після масштабної реставраії в рамках протоколу співпраці між двома державами, відкрив у п'ятницю 10 січня міністр з питань старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані.
Історія єврейських храмів в Єгипті є релігійною толерантністю країни, заявив Райхан, додавши, що Міністерство старожитностей має 11 зареєстрованих єврейських будинків культу, дев'ять у Каїрі та два в Олександрії.
Нинішня споруда Еліяху Ханаві була споруджена у 1850-х роках, після того, як початкова споруда, яка датувалась 1300 роками, була сильно пошкоджена в кінці 18 століття під час французької навали на Єгипет. У синагогі одночасно може зібратися 700 віруючих, це найбільша з двох синагог, що залишилися в місті.
Реконструкція зачепила структурну арматуру синагоги, реставрацію її головного фасаду, декоративних стін, латунних та дерев’яних предметів, а також розробку системи безпеки та освітлення, йдеться у повідомленні Міністерства старожитностей.
Реставраційні роботи, які коштували 64 мільйонів єгипетських фунтів, були спрямовані на оновлення архітектури синагоги та реставрацію тонких декоративних елементів, а також систем освітлення та безпеки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»