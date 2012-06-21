Традиційна церемонія, що передує офіційному відкриттю і символізує готовність команди до участі в Олімпійських іграх, відбулася в Олімпійському селищі Пхьончхана. Підіймали державний прапор під акомпанемент державного гімну України на спеціалізованій площі.
Навіть морозна погода відступила для успішного проведення церемонії, порадувавши найтеплішим днем за час перебування в Пхьончхані — температура з мінус 20 піднялася до мінус восьми й визирнуло яскраве сонечко, зазначає офіційний сайт НОКу.
Українську делегацію привітав мер Олімпійського селища, олімпійський чемпіон і член Міжнародного Олімпійського Комітету Ю Син Мін.
Нашу збірну зустрічали корейською музикою та сучасними танцями. А українські олімпійці не втратили нагоди приміряти традиційні корейські маски.
На згадку про пам’ятну подію відбувся обмін символічними сувенірами між мером селища і українською делегацією на чолі з президентом НОК, Олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою і шефом місії української делегації на зимових Олімпійських іграх, призеркою Олімпійських ігор Анною Сорокіною. Сергій Бубка й Анна Сорокіна поставили свої підписи на стіні Олімпійського перемир’я. Олімпійський вогонь XXIII зимових Ігор-2018 у Пхьончхані запалає 9 лютого. 33 українських атлети змагатимуться в 9 з 15 видів програми.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»