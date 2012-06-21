Археологи відкрили оборонну систему, яка захищала передмістя Ольвії, великого давньогрецького міста, яке знаходиться в Миколаївській області. Оборонна система дуже рання, датується початком V ст. до н.е., і незвичайна для грецького міста класичної епохи: складається з рову і валу. Про знахідку повідомила прес-служба НАН України.

Найдавніші оборонні споруди виявили за допомогою геофізичної зйомки. Про те, чи підтвердилися дані розвідки при розкопках і яким способом датували вал і рів, в повідомленні не говориться. Відзначається, що вал був знесений ще в давнину.

Геофізики також встановили розмір передмістя, яке існувало в V – наприкінці першої третини IV ст. до н.е., – близько 25 га. У південній частині передмістя георадар виявив кілька аномалій округлої форми. Одну з них розкопали. Аномалія виявилася напівземляною діаметром 4 метри. На думку археологів, це була житлова споруда. (Схожі землянки раніше знаходили і в Ольвії, і на Березані, і в Пантікапеї. Чи були вони житловими спорудами, невідомо – в останні роки багато археологів вважають їх господарськими спорудами).

Напівземлянка цікава тим, що в ній збереглися цеглини з сирцю, з яких було викладено наземні частини стін. Довжина цегли – майже 52 см. Археологи підкреслюють, що таку цеглу виявлено тут вперше.

Георадаром досліджували і деякі тераси Ольвії. Тривалий час дослідники вважають, що там міг бути театр. Про те, що він був в Ольвії, свідчать стародавні рукописи. (Поки що в Північному Причорномор'ї античні театри знайшли тільки в Херсонесі і Німфєї. Судячи з письмових джерел, театр був і в Пантікапеї, але його теж не поки що знайшли).

Геофізики виявили на одній з терас кілька аномалій в формі дуг. Щоб перевірити знахідку, археологи заклали розкоп, але в минулому сезоні до передбачуваних залишків театру не дісталися – зняли тільки верхні нашарування I століття. н.е. У цих шарах виявлено безліч знахідок: схоже, що на схил скинули грунт під час будівництва римської цитаделі. Пошуки театру збираються продовжити в наступному році.

У Верхньому місті Ольвії експедиція продовжила дослідження Південного теменосу – священної ділянки. Вважається, що він був присвячений Афродіті. У 2019 там відкрили заглиблену в землю споруду, швидше за все, господарську. Вона датується останньою чвертю VI ст. до н.е., тобто використовувалася ще до того, як збудували теменос. До сучасних йому об'єктів належать відкриті влітку культові ями – ботроси. У них скидали посуд, який використовували під час культових ритуалів. Одна з таких ям була заповнена цілими і битими амфорами кінця V – початку IV ст. до н.е.

Тривали роботи і на некрополі, де в останні роки було відкрито ділянку архаїчного часу. Археологи досліджували кілька поховань класичного часу, на жаль, пограбованих ще в давнину. В одній з могил знайшли фрагмент чорнолакового кратера (посудини для змішування вина з водою), виготовленого в Спарті. Таку посудину виявили на ольвійському некрополі вперше.

ДОВІДКА "УК"

Ольвія знаходиться в гирлі Бугу і Дніпра. Колонія з'явилася в VI ст. до н.е., а її розквіт припадає на другу половину V – першу половину III ст. до н.е. У цей час площа міста сягала 50 га. Жителі міста активно торгували пшеницею, займалися рибальством, вели посередницьку торгівлю з сусідніми племенами варварів – скіфами. Розкопки в Ольвії відкрили храми, фортечні стіни і башти, ворота і житлові будинки.

Місто не вдалося підкорити Зопіріону, полководцю Олександра Македонського, але майже через 300 років (в середині I ст. до н.е.) Ольвію зруйнував готський цар Беребіста. Згодом поліс відбудували заново, але колишніх розмірів він вже ніколи не мав. У 198 р н.е. місто стало частиною Римської імперії. Остаточно Ольвія була спустошене під час навали гунів в 70-і роки IV ст. н.е.

Розкопки в Ольвії проводила експедиція Інституту археології НАН України, керував нею А. В. Буйських.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»