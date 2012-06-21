Учасники польсько-української археологічної експедиції виявили на території стародавньої грецької колонії Ольвія фрагменти житлового будинку та цінні предмети, датовані IV століттям до н.е.
Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», що на Миколаївщині, розташований на місці найважливішої грецької колонії в Нижньому Побужжі, заснованої в 647 році до н.е. Уже не вперше в дослідженні Ольвії беруть участь науковці з Національного музею у Варшаві та Інституту археології Національної академії наук України. За словами керівника експедиції Альфреда Твардецького, цього сезону археологи знайшли предмети щоденного вжитку та посуд.
«Посуд у дуже гарному стані. Його зроблено в хорошій майстерні, — зазначив археолог. — Тому припускаємо, що будинок, який вивчаємо, належав багатим городянам, вони могли собі дозволити купити дорогий посуд. Досі в Ольвії нам не вдалося знайти такої великої кількості цінного посуду». Цього року археологічний сезон завершується через кілька днів. Із самого початку робіт в Ольвії польські та українські археологи знайшли понад 300 предметів, які мають велику наукову цінність.