Місія Міністерства спадщини та культури Оману при проведенні розкопок на археологічному об'єкті у Діббі, в мухафазі Мусандам, виявила давньоєгипетські артефакти, створені між 1300 і 100 роками до нашої ери.
Про відкриття повідомляє The Times of Oman. Його зробила спільна місія, до складу якої також входили археологи з Університету Риму. Розкопки на цій ділянці ведуться ще з 2012 року.
Під час розкопок археологам вдалося розкопати гробницю овальної форми, яка була частиною великого похоронного комплексу. На думку вчених, вона була споруджена в період від 100 року до нашої ери до 300 року нашої ери.
Повідомляється, що в гробниці були виявлені рештки 12 осіб, а також безліч похоронних предметів, зокрема керамічні, кам'яні та бронзові посудини, мечі та залізні стріли, а також срібні та золоті прикраси, імпортовані з інших країн.
Багато артефактів виявилися у більш давній гробниці. Серед них виділяється могутній давньоєгипетський амулет, знайдений на території Султанату Оман вперше.
Він відомий як «Око Гора», або Уаджет. У єгипетській міфології він символізував не тільки царську владу, а й захист від напастей та гарне здоров'я. Його носили фараони. «Око Гора» нерідко знаходили в давньоєгипетських гробницях. Цей амулет був головним атрибутом браслетів мумій, підготовлених для захисту фараона після смерті.
«Око Гора» також уособлював різні аспекти божественного світопорядку. До речі, знайдений амулет став вже другим важливим артефактом, який був виявлений на цій археологічній ділянці.
Раніше археологи знайшли кам'яний амулет з клинописним ім'ям Гули – богині зцілення в месопотамській цивілізації. Подібні символи використовувалися також і для захисту померлих у загробному світі.
Султан бен Саїф Аль Бакрі, генеральний директор зі старожитностей, розповів: «Що знайдене в гробниці намисто – друге, яке було знайденк на цьому місці, де археологи раніше виявили амулет цивілізацій, що виникли в Іраку, у вигляді каменю з написом клинопису. Ім'я Гула – божество зцілення у месопотамській цивілізації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»