У Нью-Йорку відкрилися загальні дебати високого рівня Генеральної асамблеї ООН, у яких бере участь Президент України Володимир Зеленський.
Як передає кореспондент Укрінформу, тема цьогорічних дебатів, на яких очікуються виступи близько 150 глав держав і урядів, – «Разом краще: 80 років і більше заради миру, розвитку та прав людини».
Першим із лідерів традиційно має виступити президент Бразилії Лула да Сілва, другим – глава Білого дому Дональд Трамп.
У першій половині дня у вівторок, з 9:00 до 14:45 за місцевим часом (16:00–21:45 за Києвом), очікуються, зокрема, виступи президентів Туреччини, Південної Кореї, Литви, Португалії, Словенії, Мексики, Катару, Південної Африки, Казахстану та Узбекистану.
У другій половині дня, з 15:00 до 21:00 (22:00–4:00 за Києвом), до Генасамблеї звернуться президенти Франції, Польщі, Азербайджану, Таджикистану, Туркменистану, Киргизстану, Лівану, Єгипту, Іраку та інших країн.
Джерело: Укрінформ