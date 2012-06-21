Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, ініційоване делегацією Сполучених Штатів Америки з обговорення ситуації в Ірані.
Як повідомлялося, масові протести в цій країні розпочалися 28 грудня і охопили відразу кілька міст країни. Спочатку мітингувальники виступали проти економічної політики Тегерана та проти стрімкого зростання цін. Проте пізніше учасники акцій почали висловлювати невдоволення діями уряду та духовним керівництвом теократичної ісламської республіки.
Під час протестів, за офіційними повідомленнями іранських силових відомств, загинуло понад 20 чоловік, повідомляє агентство dpa.
Щоб зупинити поширення масових заворушень, до трьох провінцій країни було скеровано загони Корпусу вартових Ісламської революції, який є військовою гілкою виконавчої влади Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни та напряму відповідає за захист Ісламської революції. Проте попри жорсткі дії іранської поліції, протести в країні тривають, повідомляє агентство Reuters.
Глава європейської дипломатії Федеріка Могерині закликала іранське керівництво поважати демократичні цінності, а в ООН застерегли Тегеран від насильницьких дій проти демонстрантів. Тим часом Вашингтон ухвалив рішення розширити санкції проти Ірану, включивши до санкційного списку п’ять іранських підприємств за їхню участь у розробленні балістичних ракет, повідомляє Укрінформ. «Ці санкції направлено проти ключових юридичних осіб, задіяних в іранській балістичній ракетній програмі, розробленню якої іранський режим надає пріоритет перед економічним благополуччям іранців», — заявив сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін. Він також наголосив, що поки народ Ірану страждає, «його уряд та Корпус вартових ісламської революції фінансує іноземних бойовиків, терористичні угруповання й порушення прав людини». Він також додав, що Штати й надалі «рішуче протидіятимуть злочинній діяльності іранського режиму, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій проти порушників прав людини». «Ми не вагатимемося у викритті поганого економічного управління та відведення істотних ресурсів на фінансування ракетних систем за рахунок власного населення», — наголосив міністр фінансів США.
Напередодні засідання Радбезу ООН, де від початку року головує Казахстан, між його членами не було єдності щодо реакції на події в Ірані. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі підтримала дії протестувальників в Ірані і наполягала на тому, що «ООН має висловитися» з цього приводу. Проте представник Росії в ООН Сергій Рябков застеріг своїх колег від «зовнішнього втручання» в справи Ірану і назвав засідання Радбезу з цього приводу «шкідливим та руйнівним».