Цим експонатам історія відміряла майже 6 тисяч років. Час узяв їх на могутні плечі й доніс до сучасності — в Музеї мистецької родини Кричевських в Опішному триває виставка трипільської кераміки з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства.

Експозиція представила понад 50 творів кераміки трипільської доби, знайдених під час археологічних розкопок поселення Бернашівка-2 поблизу однойменного села на Вінниччині, у 1989–1991 та 1993 роках. Було розкопано сім житлових споруд, що розміщувалися кількома півколами. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Національного музею-заповідника українського гончарства та Інституту археології НАН України.

Навіть не віриться, що цим експонатам майже шість тисяч років. Фото Тараса ПОШИВАЙЛА

На виставці представлено частину знахідок, зокрема горщики, миски, цілі посудини та їхні фрагменти. Експонати пройшли первинну консервацію й реставрацію в польових умовах. Це забезпечило збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням. Лише деяких із них торкнулася рука реставраторів.

Археологічні знахідки доби Трипілля (IV — початок ІІІ тисячоліття до н.е.) — унікальні експонати. Власністю на них може похвалитися невелика кількість українських музеїв. Тому виставка в Опішному — вагома подія для багатьох поціновувачів культурної спадщини. 

Жанна НЕВКРИТА
для «Урядового кур’єра»