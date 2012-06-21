Цим експонатам історія відміряла майже 6 тисяч років. Час узяв їх на могутні плечі й доніс до сучасності — в Музеї мистецької родини Кричевських в Опішному триває виставка трипільської кераміки з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства.
Експозиція представила понад 50 творів кераміки трипільської доби, знайдених під час археологічних розкопок поселення Бернашівка-2 поблизу однойменного села на Вінниччині, у 1989–1991 та 1993 роках. Було розкопано сім житлових споруд, що розміщувалися кількома півколами. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Національного музею-заповідника українського гончарства та Інституту археології НАН України.
На виставці представлено частину знахідок, зокрема горщики, миски, цілі посудини та їхні фрагменти. Експонати пройшли первинну консервацію й реставрацію в польових умовах. Це забезпечило збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням. Лише деяких із них торкнулася рука реставраторів.
Археологічні знахідки доби Трипілля (IV — початок ІІІ тисячоліття до н.е.) — унікальні експонати. Власністю на них може похвалитися невелика кількість українських музеїв. Тому виставка в Опішному — вагома подія для багатьох поціновувачів культурної спадщини.
Жанна НЕВКРИТА
для «Урядового кур’єра»