Полезахисна лісосмуга за Орадівкою Христинівського району на Черкащині багато років тішила подорожніх розкішними дубами. Здавалося, ростимуть вони тут вічно: і від вітрів захисток, і вологи вдосталь прибережуть. Та й у літню спеку було де комбайнерам і трактористам сховатися, аби в затінку перекусити та хвильку відпочити. Дякували люди тим хазяйновитим господарям колишнього колгоспу, які посадили колись це зелене диво.
Однак минув час. І хтось нечистий на руку вирішив скористатися насадженнями, аби набити свою кишеню. І пустив 140 дубів під ніж. Завищали пилки, зі стогоном попадали ще вчора могутні красені. Інспектори Управління державного екологічного нагляду у Черкаській області, які нагодилися вже після скоєного злочину, побачили тільки зламані гілки та величезні пеньки. За повідомленням начальника управління Олександра Познякова, державі завдано шкоди на суму 929,746 тис. грн. Розрахунок проведений згідно з постановою КМУ від 23. 07. 2008 р. №665. На жаль, осіб, які здійснили незаконне знесення зелених насаджень, встановити не вдалося.
Проте управління звернулося до Христинівського відділення Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області із проханням провести оперативно-розшукові дії з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєні правопорушення. Слід сподіватися, що злодіїв таки знайдуть. Хоч дубів уже й не повернеш…