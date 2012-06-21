«У наших підземних сховищах достатньо газу — рекорд за останні роки: понад 21 мільярд кубів. Задіяно всі 11 газових сховищ. Нафтогаз та Укртрансгаз провели моделювання всіх можливих критичних ситуацій — від поганої погоди до припинення транзиту. Тепло в оселях українців буде — всі структури абсолютно підготовлені», — констатував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу із приводу початку опалювального сезону.
А газотранспортна система України має залишитися в державній власності після завершення процесу її відокремлення (анбандлінгу) від НАК «Нафтогаз України». «Газотранспортна система — це дуже цінний актив, який має залишитися в державній власності і під її контролем. Це означає, що жодні чутки чи маніпуляції на тему її можливої приватизації або відчуження не відповідають дійсності, — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра. — Очікуємо, що цього тижня парламент остаточно ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України».