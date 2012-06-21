Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Українці протягом березня 2020 року зняли з банківських рахунків 2,75 млрд гривень. Як зазначають керівники Нацбанку, цьому «сприяли» панічні настрої людей, які спричинило розповсюдження коронавірусної інфекції.
Проте представники регулятора наголошують, що таке зняття коштів з банківських рахунків протягом березня 2020 року, було неоднорідним у різні тижні місяця.
Так пік зняття грошей припав на перші три тижня березня — тобто з 2 по 24 березня. Саме в цей період населення зняло до 2% гривневих вкладів, та 0,2% валютних депозитів.
Після 24 березня картина щодо зняття грошей на рахунках та депозитах різко змінилася — так вклади у гривнях протягом четвертого (останнього) тижня березня 2020 року, як зазначають фахівці Нацбанку, навпаки зросли на 4 мільярди гривень.
Експерти таке явище пояснюють зростанням відсотків за депозитними вкладами, яке почалося протягом останнього тижня березня і триває нині.
Так, як зазначав «Урядовий кур’єр», з 24 по 31 березня 2020 року банки підвищили середні депозитні ставки за вкладами в гривні на 0,86% до 8,9% річних.