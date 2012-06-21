Барокова музика, історичні персонажі середньовіччя, гастрономічні батли на тлі чудової осінньої днини — так у стародавньому й водночас юному Острозі відкрили арт-простір «Культурний барбакан». Перша мистецька подія — фестиваль «Від бароко до року!» — зібрала чи не всіх острожан та гостей міста.
Дійство проходило на території Татарської вежі — пам’ятки архітектури національного значення ХV— ХVI століть. Завдяки проекту «Культурний барбакан» (барбакан — тип оборонної споруди. — Авт.) міській надбрамній вежі вдалося подарувати друге життя. І перетворити її на ще одну туристичну принаду Рівненщини.
Проект, який запропонували небайдужі острожанки Оксана Ситницька й Анастасія Драчук, переміг у конкурсі Міністерства культури «Малі міста — великі враження» й отримав півмільйона гривень від держави. На ці кошти відтворили частину вже зруйнованої Татарської вежі за допомогою металевих конструкцій. А на інвестиції з обласного та міського бюджету облаштували сценічний і виставковий простір, фестивальний майданчик та інші локації.
Неоціненний внесок зробила й острозька громада: не лише коштами, а й щоденною працею на толоках і без них. Ось так навколо ревіталізації історичної пам’ятки об’єдналися всі небайдужі — і вийшов сучасний привабливий креативний простір. Тут звучатиме класична й сучасна музика, проходитимуть фестивалі регіональної кухні (Рівненщина — член європейської мережі регіональної кулінарної спадщини) та кінофестивалі. Тож по справді великі враження можуть приїжджати всі охочі: стольний град древнього роду князів Острозьких, перша згадка про який датується 1100 роком, переживає ренесанс…
«Як відомо, 2018-й в Україні оголошено Роком охорони культурної спадщини. Тож уже на початку жовтня на Рівненщині пройде міжнародна конференція «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім», на яку зберуться науковці та музейники з України, Польщі й Німеччини», — зазначила заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко.