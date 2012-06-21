Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті стався різкий спалах захворюваності на COVID-19. Цього разу не міста, а сільські населені пункти стали осередками поширення недуги. Найбільшим з них є село Стройне Свалявського району, де станом на 14 червня коронавірус було виявлено у 36 мешканців, причому здебільшого в ускладненій формі — у вигляді пневмонії (запалення легенів). На в’їзді і виїзді з села встановлено блок-пости. Працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини влаштували тут цілодобове чергування. Медики лікувальних закладів надають захворілим усю необхідну допомогу.
Складною є і ситуація і в селі Березники того ж району, де інфекційна хвороба вразила чимало людей. В Іршавському районі осередками інфекційної хвороби стали села Заріччя та Кушниця. Зокрема, в першому з них занедужали на коронавірус аж 22 жителів.
Не обійшлося без ускладнень і в одному з виробничих колективів: COVID-19 виявлено у більш ніж десяти працівників швейного цеху, що в селі Люта на Великоберезнянщині.
Під час брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Єлизавета Біров прокоментувала коронавірусний спалах у Стройному. «Коли почали встановлювати обставини, з'ясувалося, що у селі перед цим не лише був похорон, а поминки були багатолюдні, і весілля. Там були навіть гості з Іршавщини та Мукачівщини», — сказала керівниця департаменту. І додала — Я не вірю в те, що сільський голова не знав про те, які масштабні заходи у нього в селі будуть відбуватися».
Ситуація з COVID-19 на Закарпатті залишається напруженою. За попередню добу ще у 46 осіб підтверджено захворювання методом ПЛР. Загалом з початку пандемії хворобу було виявлено у 1726 осіб, з яких 706 одужали, 42 — померли.
Усе це не дозволяє перейти до третього, пом'якшеного етапу карантинних обмежень. У області не працюють дитячі садки, громадський транспорт діє в «урізаному» режимі.