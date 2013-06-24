У січні 2022 року Фондом держмайна проведено 17 успішних онлайн-аукціонів на суму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн вже надійшли до бюджету. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Результат успішних аукціонів у 42 рази перевершив показник січня минулого року. Зросла також і середня кількість учасників аукціонів - з 2 до 4.

При цьому відбулося суттєве підвищення середнього показника зростання цін об’єктів приватизації на онлайн-аукціонах - у січні 2022 року цей показник становив 555,3%.

З актуальною інформацією про найближчі приватизаційні онлайн-аукціони можна ознайомитись, перейшовши за посиланням: https://privatization.gov.ua/product-category/mala-pryvatyzatsiya/