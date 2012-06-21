Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах стало традицією на початку літа у міській галереї влаштовувати творчий звіт вихованців місцевої дитячої художньої школи імені М. Лисенка. Ось і сьогодні, у другий день літа, тут відкрилася виставка робіт майже тридцяти юних талантів, які представили кращі зразки живопису та малюнків.
Як повідомив «Урядовому кур’єру» директор школи заслужений працівник культури Олексій Кузьменко, кожен твір юних талантів — то гімн миру, сонцю, небу, в яких домінують світлі життєствердні кольори. Переважна більшість учнів — учасники різних виставок, у тому числі міжнародних.
Вернісаж триватиме до 14 червня, вхід — вільний, із дотриманням карантинних вимог.