Будівельні роботи завершилися на Національному стадіоні в Токіо, який буде центральною ареною Олімпійських ігор 2020 року, повідомляють японські ЗМІ.
Японська рада спорту заявила, що останні будівельні роботи завершаться в сьогодні, 21 листопада. До відкриття стадіону в грудні залишиться лише остання перевірка якості та безпеки.
Стадіон офіційно відкриють 21 грудня, а фінал Кубка імператора з футболу стане першим спортивним заходом, який відбудеться на стадіоні у день Нового року.
На спорудження стадіону витратили 1,25 мільярда доларів, він може вмістити 60 000 глядачів. Тут відбуватимуться змагання з легкої атлетики та футболу під час Олімпійських ігор.
Будівництво стадіону розпочалося в грудні 2016 року, приблизно на 14 місяців пізніше, ніж планувалося, після того, як оригінальний проєкт був знятий через публічний протест.
Спочатку планувалося, що на новому олімпійському стадіоні відбудуться матчі чемпіонату світу з регбі. Але через затримку в будівництві стадіону чемпіонат не відбувся.
Національний стадіон – це одна з восьми нових спортивних споруд, які використовуватимуться в Токіо під час
Олімпійських іграх, всі об’єкти або завершені, або будуються за графіком, який потрібно завершити до початку світового спортивного свята.
Олімпіада в Токіо триватиме з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»