Міжнародна команда археологів під час проведення розкопок на історичній ділянці Сам'ал, що на території сучасної Туреччини, виявила обгорілі руїни міста, розграбованого і спаленого цивілізацією хеттів понад 3500 років тому.
Про це повідомляється на сайті Університету Чикаго (США).
Міжнародна археологічна місія, до складу якої увійшли турецькі і німецькі вчені, розкопала місто, яке знаходилося на головному торговельному шляху між Месопотамією і Середземним морем.
Ймовірно, колись це було квітуче місто, з великим населенням. Однак воно протягом одного дня припинило своє існування в результаті ворожого набігу. Обгорілі руїни свідчать про те, що місто стерли з лиця землі, його розграбували і спалили.
На думку вчених, це зробили воїни Хетської імперії, яка саме в той час ставала могутньою, розширюючи свої кордони. Через деякий час після взяття цього міста війська хеттів зруйнували Вавилон.
«Це сенсаційна знахідка, – розповідає керівник експедиції Девід Шлоєн. – Кожен археолог мріє знайти неушкоджений шар, що зафіксував руйнування, тому що він, по суті, є «знімком» останнього дня життя цього міста».
За його словами, не всі будівлі були зруйновані повністю. Однак жителі, поспіхом упаніці і страху, назавжди покинули місто. Застосувавши різні методики датування, учені встановили, що сталося це близько 1650 року до нашої ери.
«Кераміка все ще знаходиться в будівлях саме там, де її залишили жителі, – продовжує Девід Шлоєн. – Ми тепер знаємо, що день смерті міста в городян починався як звичайний».
При розкопках було знайдено численні артефакти. Зокрема, в двох згорілих будинках, що налічували 10 кімнат, були виявлені бронзові голки і статуетки божеств, гральні кубики, вирізані з кісток тварин, а також кинджал, загублений власником тисячі років тому.
Деякі керамічні посудини обгоріли дуже сильно. Ймовірно, в них зберігалося щось легкозаймисте, наприклад, масло або вино. До слова, команда назвала і ім'я ймовірного винуватця цієї давньої катастрофи.
«Ми готові сказати, що це зробив відомий хетський правитель на ім'я Хаттусілі I, – каже Шлоєн. – Він правив приблизно в 1650-1620 роках до нашої ери».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»