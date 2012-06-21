Археологи виявили 3000-річний циліндр-печатку ассірійської доби в південно-східній провінції Діярбакір у Туреччині. Унікальний артефакт знайшли під час розкопок у замку Зерзеван, на руїнах військової бази, побудованої Візантійською імперією в 4 столітті нашої ери.
На циліндрі-печатці зображено богоподібну фігуру, а також дерево життя, птицю і святу воду в посудині, яка живить дерево життя.
Печатку часто використовувалися в стародавньому світі, щоб підтвердити справжність і значимість документа.
Фортеця Зерзеван використовувалася в якості військової фортеці, поки мусульманські завоювання не розпочалися в 7-му столітті. Замок захищав стратегічно важливе місце на стародавньому торговому шляху між Амід (сучасний Діярбакір) і Дара (сучасний Мардін). На цьому місці велися великі битви візантійсько-сасанідських воєн (які тривали час від часу з 285 по 628 рік нашої ери).
Під час свого розквіту замок займав 14 акрів, тут було цивільне поселення з приватними будинками, велика система водопостачання з каналами і цистернами, палац, адміністративна будівля, комора, арсенал зі зброєю, язичницькі святилища а, пізніше, християнська каплиця. На руїнах замку з'явилося невелике поселення в кінці 19-го століття, воно проіснувало до 1960-х років минулого століття.
Розкопки цього року принесли багаті археологічні плоди. На додаток до печатки-циліндра, археологи знайшли численні бронзові артефакти. Це говорить про те, що ця територія була заселена задовго до будівництва замку в 4-му столітті. Це була територія Ассірії, можливо, укріплена споруда, можливо, поселення, перш ніж Східна Римська імперія збудувала тут фортецю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»