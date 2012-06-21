Минулої суботи понад 500 чоловіків і жінок зібралися в Кардіффі на півдні Уельсу, щоб розпочати 17-й чемпіонат світу з футболу серед безхатченків та вирішити проблему соціальної ізоляції.
У тижневому турнірі, який отримав підтримку Європейського футбольного співтовариства UEFA і всесвітньої профспілки професійних гравців FIFpro, гравці з 48 країн змагатимуться за призові місця.
Організатори змагань заявили, що вони сподіваються змінити уявлення громадськості про безхатченків, і що підтримка гравців включає професійне навчання, житлову підтримку і медичні послуги.
Отримати точну інформацію про безхатченків у світі складно, оскільки визначення в різних країнах різні, так як багато людей є «прихованими безхатченками», вони займаються серфінгом, користуються тимчасовим житлом або сплять на вулиці.
За оцінками глобального житлового фонду Habitat for Humanity, майже1,6 мільярда людей у світі не мають адекватного житла або живуть у неякісних житлових умов.
Вільям Любберс, 58-річний чоловік, який став безхатченком після втрати роботи і тепер воротар збірної Голландії, сказав, що змагання допомогли йому зустрітися з людьми, підвищити дисципліну і боротися зі зловживанням психотропними речовинами.
«Мова йде про закриття минулого і початку нового життя», – сказав він в перерві матчу.
Команди відбираються національними футбольними ініціативами і благодійними організаціями безхатченків, які оплачують авіаквитки в приймаюче місто, а організатори турніру покривають витрати на проживання, харчування та проїзд гравців під час заходу.
Перший матч був виграний Данією проти Уельсу після напруженої серії пенальті в суботу, після чого було зроблено радісний парад гравців і тренерів через столицю Уельсу.
Джон Спаркс, керівник благодійної організації Crisis для безхатченків, сказав, що такі спортивні заходи мають вирішальне значення, «оскільки вони надають людям життєво важливі можливості об'єднатися в команду, покращити свої навички, розширити права і можливості».
Для 22-річного муджахеда, біженця, який втік від триваючої громадянської війни в Ємені і зробив небезпечну подорож через Середземне море, футбол – це шлях до соціальної інтеграції.
«Футбол веде тебе від твого поганого становища ... У мене тепер багато друзів і багато людей, які піклуються про мене, і я дбаю про них, тому що ми всі футболісти».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»