Під час обстеження печери Барадла на північному сході Угорщини археологи виявили велику кількість дорогоцінних артефактів бронзового віку і стародавні людські рештки.
Про відкриття повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ. Доісторичні артефакти знайшли в печері Барадла, знаменитої своїми скарбами. За останні 150 років тут знаходили багато артефактів, зокрема вироби з золота.
Цього разу група археологів після чотирирічних розкопок виявила бронзові артефакти, кераміку, а також кістки людини і тварин двох періодів: культури Бюкк (майже 5000 років до н. е.) і культури Кіжатіце (майже 1200 років до н. е.)
Артефакти культури Бюкк – це фрагментами кераміки, яскраво прикрашені геометричними візерунками. Вони абстрактні, і їх візерунки значно відрізняються від тієї кераміки, яку традиційно виготовляли інші місцеві народи, що проживали тут. Ймовірно, представники культури Бюкк були великими мандрівниками.
Також було знайдено 59 бронзових виробів, зокрема багато дисків. Вони були знайдені біля підземного струмка під насипом каменів. Те, як вони були заховані, археологи встановили, що в давнину хтось акуратно загорнув їх у тканину, а потім сховав під камінням.
Кістки тварин, знайдені неподалік, вказують на ритуальний бенкет або жертвоприношення, які проводилися в печері Барадла. Виявлені тут людські рештки належать до епохи неоліту. Мабуть, печера Барадла тисячі років тому вважалася священним місцем.
«У наші дні стіни печери покриті чорною сажею, але в ті далекі часи вони були світлими, і це, мабуть, виглядало дуже красиво, – каже провідний археолог проєкту доктор Габор Сабо. – Навіть сьогодні, вдихаючи повітря печери Барадла, відчуваєш, що це містичне, культове місце».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»