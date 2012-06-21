Верховна Рада може «серед перших питань» у четвер оголосити вихідним днем 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем.
Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді.
Проект закону вже включений у порядок денний на вівторок, 14 листопада. За словами Парубія, фракції матимуть час обговорити це питання.
«Якщо під час вивчення на фракціях ми побачимо підтримку, ми в четвер його зможемо поставити і без палкого обговорення прийняти по ньому рішення», – сказав спікер.