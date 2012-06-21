За три роки, коли в Україні діяв мораторій на перевірку аптек, кількість підроблених лікарських препаратів на прилавках зросла в десятки разів.
Про це заявив президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.
«Спостерігав за тим, яка була катастрофа за останні 3-4 роки, коли перестали перевіряти. До 2013 року Держлікслужба говорила про 1% фальсифікату, в реальності було до 3%. Коли перестали перевіряти, повернулися до спокуси завезти якийсь непотріб. Це як в Африці – коли нікому зупиняти і перевіряти, коли треба тільки, щоб бізнес розвивався, має бути до 40% фальсифікату», – зазначив Сердюк.
На думку, експерта, за місяць з часу скасування мораторію ситуація кардинально не поліпшилася, так як реальні перевірки ще не розпочалися.
«Коли ми говоримо про стан лабораторної служби, банально не можна перевірити (ліки), тому що немає реагентів. Також немає єдиних методик перевірки», – підкреслив він.