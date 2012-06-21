Упродовж минулої доби в Україні зареєстровано 689 нових випадків COVID-19, серед них 19 дітей, 65 медичних працівників. Було проведено 18 692 тести, з них 10 569 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 134 особи. Зафіксовано летальних випадків — 21.372 пацієнти одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 125, Києві — 91, Київській області — 54, Рівненській — 53.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 29 070 людей, з них 2092 діти, 5249 медичних працівників. Одужала 13 141 особа. Померло — 854.
«Такого антирекорду захворюваності за добу — 689 — в Україні ще не було, навіть у квітні, коли була досить напружена ситуація. Уже протягом тижня спостерігається підвищена кількість зареєстрованих випадків COVID-19. Я не припиняю постійно закликати українців дотримуватися рекомендацій МОЗ. І Президент наголошував, що карантин не скасовано, загроза не зникла. Але українці вийшли з карантину, вирішили, що загрози вже не існує. І маємо щодня померлих. Коли ми пом’якшували карантин, уряд слухав людей, які втомилися від карантину. Але пом’якшення враховували конкретні заходи безпеки, за дотримання яких кількість випадків коронавірусу має знижуватися. Почнімо, нарешті, відповідати за своє здоров’я та життя, за здоров’я та життя своїх близьких!» — закликав міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»