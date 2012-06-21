В Україні склалася вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит у зоні ризику опинилися всі громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання. Наразі запаси зменшилися у 2-4 рази по Україні.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Міністерство звернулося до голів облдержадміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами з мінімальним контактом таких осіб між собою. Також наголошено на важливості організації транспортування таких осіб до спецустанов через обмеження з громадським транспортом. А ще наголос – на максимальній інформаційній підтримці популяризації донорства.
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«Урядового кур’єра»