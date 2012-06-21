«Укртелеком» із 1 лютого 2020 року припинить надавати послуги зв'язку через таксофони та розпочне демонтаж обладнання.
Про це Інтерфакс-Україна повідомили у прес-службі компанії.
Як зазначають в «Укртелекомі», сучасний зв'язок не залишив місця для таксофонів.
«Розвиток різних каналів комунікацій призів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо у 2017 році щомісяця використовувалося близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році – менше 380 тисяч хвилин», – повідомили у компанії.
На сьогодні мережа «Укртелекому» налічує близько 4,8 тис. таксофонів, і практично всі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається близько 2,5 хвилини розмов.
«Варто зазначити, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично та морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, що призводить до складнощів з експлуатацією. Вже роки послуга таксофонів є збитковою. Крім того, останнім часом до компанії були неодноразові звернення від різних структур і організацій щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою «Укртелекомом» орендної плати за їх розміщення», – наголошує оператор.
З огляду на все це, «Укртелеком» ухвалив рішення про припинення з 1 лютого 2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, що надаються через таксофони.
Водночас оператор зосередиться на модернізації та розвитку телекомунікаційної інфраструктури, щоб надавати клієнтам сучасні послуги, зокрема, оптичного інтернету.