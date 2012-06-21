Нині вистачає коштів, виділених з державного бюджету, для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю вакцин проти коронавірусу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент, за даними Міністерства охорони здоров'я, коштів достатньо для того, щоб забезпечити та завезти в Україну достатню кількість вакцин згідно з Національним планом вакцинації, затвердженим урядом», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що влада веде переговори з керівниками країн, де виробляються вакцини, та з керівниками компаній-виробників.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 15 квітня додатково спрямував 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19.