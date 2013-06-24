У серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% проти попереднього місяця; у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 13,2%. Про це повідомила Державна служби статистики, передає Укрінформ.

«Споживчі ціни в серпні 2025 р. порівняно з липнем знизилися на 0,2%, із серпнем 2024 р. зросли на 13,2%. Базова інфляція в серпні 2025 р. порівняно з липнем становила 0,5%,

із серпнем 2024 р. – 11,4%», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, на споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1,0% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5-0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Водночас ціни на продукти харчування та алкогольні напої залишаються головними чинниками, що впливають на річний рівень інфляції. Так, продукти харчування за рік додали в ціні 20,5%, алкогольні та тютюнові вироби – 19,2%.

Одяг і взуття у серпні подешевшали на 3,2% у порівнянні з липнем, зокрема, взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.

Як повідомлялося, у липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% проти попереднього місяця. У річному вимірі темпи інфляції також дещо сповільнилися - до 14,1%.

Джерело: Укрінформ