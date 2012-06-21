До 30-річчя Незалежності України може з’явитися новий закон про гімн і прапор

Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

“Закон про державні символи готується. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо нього. Він буде включати в себе певну кодифікацію існуючих постанов про гімн, прапор, закон про гімн”, - сказав Корнієнко.

Він висловив сподівання, що відповідний закон буде ухвалено до 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня 2020 року Верховна Рада оголосила про плани щодо розробки законопроєкту про державні символи України, порядок їх використання і охорони.