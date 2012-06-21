Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції.
Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійснення переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах та інших активах.
Відповідний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення» оприлюднено 25 липня на сайті Мінфіну для громадського обговорення.
Грошові перекази на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис. грн, повинні будуть супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів (включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код).
Перекази менші за 30 тис. грн супроводжуватимуться мінімальною інформацією про ініціатора та отримувача переказу (ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або унікальний обліковий номер фінансової операції, який дозволяє здійснити відстеження операції).
Ці вимоги не поширюються на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг (якщо номер платіжного інструменту або пристрою супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів), переведення менше 30 тис. грн для оплати товарів або послуг (за умови, що платіжна система може відстежити переказ коштів і визначити особу, яка уклала договір з одержувачем про поставку товарів або надання послуг), а також операції щодо забезпечення проведення переказу коштів, здійснювані операторами послуг платіжної інфраструктури.
Передбачається підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг, зі 150 тис. грн до 300 тис. грн.
Як заявив «Урядовому кур’єру» адвокат Ростислав Кравець, не можна сьогодні в наших українських реаліях вітати подібні обмеження: «Так, дійсно в розвинених країнах світу такі обмеження і такий контроль є. Але в складній економічній, політичній і військовій обстановці, в якій знаходиться Україна, це неприпустимо. На таких сумах не відмиваються брудні гроші або фінансування війни. А ось для звичайних людей, які нерідко переводять такі кошти, це може вилитися в проблему. Також це призведе до того, що установи з переказу коштів змушені будуть збільшувати штати співробітників, які будуть здійснювати подібний контроль, робити звіти тощо».