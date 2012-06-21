Парламент ухвалив у другому читанні і в цілому законопроєкт про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор (№2285-д). За легалізацію грального бізнесу проголосували 248 народних обранців.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, вводиться виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні. Допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії п’ять зірок у Києві, для інших населених пунктів — на території будівель, в яких розташовані готелі категорії чотири і п’ять зірок. Дозволено грати в азартні ігри особам, старшим 21 року. Заборонено рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Запроваджено кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.
Також запроваджується система онлайн-моніторингу, яка дасть змогу вести держконтроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів, яке підключено до єдиної системи.