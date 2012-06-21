В Україні наразі 12805 хворих на коронавірус, 3384 з них перебувають на госпіталізації, решта лікується вдома. Тож загальна завантаженість ліжкофонду становить 12%. Найбільша завантаженість у Чернівецькій області – 60%, Закарпатській – 46%, Києві – майже 40%, Івано–Франківщині – 36%.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його даними, найбільше хворих у віковій групі понад 60 років – 24% від усіх хворих на коронавірус, у цій же групі найбільше летальних випадків – 66%. Тому МОЗ, пом’якшуючи карантин, відкриваючи перукарні, заклади харчування тощо, вимагає обмеження присутності та роботи людей такої вікової групи.
В Україні за час епідемії проведено 227 тисяч ПЛР–тестувань. Найбільше тестів зроблено в лабораторіях Києва – 35 тисяч, Вінниччини – 14, Чернівецької області – 13, Дніпропетровської – 12, Одеської – 12 тисяч. За останні сім днів показник тестування на 100 тисяч населення найвищий: у Києві – 61 на 100 тисяч населення, Чернівецькій області – 54, Тернопільській – 50, Закарпатській – 32, Вінницькій – 31. Віктор Ляшко запевнив у ефективності українських ПЛР–систем.
Він також розповів, що МОЗ розробив проєкт протиепідемічних норм для проведення ЗНО. Документ сьогодні розмістять на сайті МОЗ для громадського обговорення. МОЗ також пропише норми роботи готелів після пом’якшення карантину, спортивних залів, дитячих садочків, автоперевезень. Масові заходи буде дозволено одними з останніх – на останніх етапах виходу з карантину і виключно в разі стабілізації епідемічної ситуації. У межах адаптивного карантину пом’якшення відбуватимуться у тих областях, які відповідатимуть епідеміологічним показникам (зокрема, захворюваність на 100 тисяч населення і кількість тестувань за останні 7 днів, завантаженість ліжкофонду).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»