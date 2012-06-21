Під час Години запитань до уряду Прем’єр–міністр Денис Шмигаль наголосив на дієвості карантинних заходів.
За його словами, ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, за сценарієм Польщі. Він набагато кращий, аніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах.
«Нині лікарні першої черги, які повинні були прийняти хворих COVID-19, мають 2271 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяні 6,1%. Також з 26301 ліжко-місця для хворих коронавірусом зайняті 3367 у лікарнях першої черги, 162 – в інших медичних установах. Нашим лікарням сьогодні не потрібно вибирати, кого лікувати, тому врятовані тисячі людських життів», – констатував Денис Шмигаль.
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