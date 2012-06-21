Народний депутат України Сергій Міщенко запропонував депутатам Верховної Ради розглянути можливість зміни кількості вихідних в грудні в Кодексі законів про працю.
Йдеться про те, щоб зробити 15 грудня вихідним днем і назвати його Днем духовної єдності України. Такий законопроект під номером 9407 вже зафіксовано на офіційному сайті Верховної Ради.
Як відомо 15 грудня 2018 року в Україні створили єдину православну церкву і обрали її нову главу – єпископа Епіфанія, 39-ти років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»