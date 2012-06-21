Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров’я, Фонд соціального страхування спільно з проектом «Разом проти корупції» почнуть роботу над створенням електронного реєстру листків непрацездатності. Про це повідомляє урядово-громадський проект «Разом проти корупції», передає UBR.
«Понад 7 млн паперових листків непрацездатності видають в Україні щорічно. Примітно, що 20% з них — видані з порушеннями або сфальсифіковані, адже багато пацієнтів для довідки симулюють різні хвороби. Це означає, що як держава, так і бізнес часто втрачають кошти, доплачуючи своїм працівникам. Найближчим часом представники Фонду соціального страхування України з представниками Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України та наші експерти почнуть роботу над створенням сервісу для електронного реєстру листків непрацездатності», — йдеться в повідомленні.
Сьогодні в Україні діє понад 8 тис медустанов, які видають лікарняні, при цьому лише половина з них мають комп’ютери для впровадження електронного обігу документів.
Система буде працювати таким чином, що для функціонування майбутнього електронного обігу лікарняних потрібен хоча б один комп’ютер в лікарні, підключений до мережі Інтернет.
Лікар матиме доступ тільки до своїх записів, в той час як головний лікар — до всіх записів, зроблених в медустанові, а вже контрольна організація і МОЗ — до всієї бази даних.
Ввести електронні лікарняні реально можна вже через рік.