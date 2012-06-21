Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Зокрема, за візит до Умані паломники-хасиди та інші іноземні туристи відтепер платитимуть 208,65 грн. Туристи з інших міст України сплачуватимуть 20,86 грн. Планується, що це збільшить надходження до міського бюджету Умані щонайменше на 10 млн. грн. за рік. Торік за рахунок туристичного збору міський бюджет Умані отримав 290 тис. грн.
Як інформує сайт umannews.in.ua, згідно з Законом, місцеві ради тепер можуть встановлювати нові ставки туристичного збору, а саме: для українських туристів ― до 0,5% (20,86 грн.), а для іноземних ― 5% (208,65 грн.) від розміру мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць.
З 1 січня кожен турист повинен сплачувати встановлений платіж за одну добу тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).