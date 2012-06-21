Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів Надзвичайний і Повноважний посол в Україні Манодж Кумар БХАРТІ.
«В Україні навчається 8 тисяч індійських студентів, кожен витрачає тут близько 5 тисяч доларів на рік. Це крапля в морі чи, якщо хочете, в Індійському океані, який омиває мою країну. Між тим, попит на якісну освіту в Індії надзвичайно високий — тож чимало молоді їде вчитися за кордон. Якщо, приміром, 40 тисяч студентів приїде в Україну, тут залишиться щонайменше 200 мільйонів доларів, не рахуючи оплати за саму освіту», – зазначив Кумар Бхарті.
Він також зауважив, що досі індусам було надзвичайно складно отримати українську візу. Тепер Індію внесли до переліку країн, жителям яких візу видають по прибутті в Україну. Тому з квітня 2017 року кількість індійських туристів в Україну суттєво зросла — і це, на думку Надзвичайного і Повноважного посла, тільки початок.
«Я постійно ставлю собі таке запитання: «Чим унікальній і різноманітній Індії цікава Україна?» Так-от, 30 відсотків моїх співвітчизників — такі самі заможні люди, як європейці чи американці. Тобто рахуймо разом: 375 мільйонів індусів — потенційні туристи, а це більше, ніж сукупне населення США чи Європи. Якщо б в Україну приїхало 0,01 відсотка, це було б 37,5 тисячі індійських туристів щороку. І якби кожна сім’я (а наші люди подорожують сім’ями) залишила тут тисячу доларів, то користь для України легко підрахувати», – сказав пан Бхарті.
Розповів Кумар Бхарті і про економічний потенціал України та перспективи співпроці в аграрному секторі.
«Майже всі індуси — вегетаріанці. Найважливіше джерело білка для них — бобові, яких ми споживаємо 22 мільйони тонн на рік, причому, 13 — 14 видів. Самі вирощуємо лише 19 мільйонів тонн, решту імпортуємо насамперед із Канади. Але в Україні кращий клімат, кращі землі, працьовиті люди — ви могли б їх вирощувати й експортувати до нас», – зауважив індійський дипломат.