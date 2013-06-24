9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19.09.2022 № 700 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства». Про це повідомляє Урядовий портал.

Протягом останніх 20 років рибалкам доводилось рибалити за Правилами, які були морально застарілими.

Нові Правила розроблено для покращення умов любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, а також результативності заходів з охорони і збереження біорізноманіття іхтіофауни українських водойм. Нові Правила також враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.

Отже, рибалки, пропонуємо вашій увазі ті зміни, на які варто звернути особливу увагу під час риболовлі, адже ви тепер маєте такі плюси:

- збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри;

- знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо);

- дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків;

- розповсюджено дію нових Правил на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ;

- збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків;

- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

- зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці «Галерна» Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище);

- зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км);

- дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.

Водночас найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів.

Так, у нових Правилах рибальства:

- збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів;

- визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка);

- заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку;

- встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня;

- встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня.

Крім того, у нових Правилах рибальства врегулювали спортивне рибальство та підводне полювання, а саме:

- офіційні спортивні заходи із рибальства та/або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями;

- при проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюються, якщо це передбачено правилами спортивних змагань;

- дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ;

- спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування;

- додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них;

- виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця.

Серед основних відмінностей нових Правил рибальства також можна відмітити наступні:

- змінено механізм визначення прилову молоді (прилов молоді дозволяється до 10 % маси в межах добової норми улову);

- зобов’язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів;

- встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в межах судового ходу;

- встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м у залежності від їх напруги).