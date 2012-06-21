На найближче засідання уряду Міністерство охорони здоров’я винесе постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня 2020 року, що спричинене продовженням зростання рівня захворюваності на коронавірус і небезпекою, якої він завдає. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Водночас, за його словами, МОЗ пропонуватиме пом’якшення карантинних заходів. Наприклад, пропонуватиметься в постанові уряду дозволити прогулянки парками, але з дотриманням чітких обмежень щодо кількості осіб та жорстких вимог щодо індивідуального захисту. Планується відкрити для відвідування й музеї та бібліотеки, але з аналогічними обмеженнями і критеріями та термоскрінінгом на вході.
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«Урядового кур’єра»