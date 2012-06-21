Тепер згідно з цими правилами повинен зводитися кожен будівельний об'єкт в Україні. Нові вимоги набрали чинності 1 вересня.
Нові державні будівельні норми розробили експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Нові правила будівництва відтепер базуватимуться трьох головних регулюючих компонентах:
♦ «блакитні лінії», що обмежують висоту будівлі;
♦ «зелені лінії», які повинні регулювати забудову в зеленій місцевості;
♦ «жовті лінії», мета яких – обмежувати висотність будівель, що знаходяться поблизу головних доріг і магістралей в містах та селах.
Крім цього, нові правила передбачають обмеження щільності і кількості поверхів у багатоповерхівках. Правила забороняють будувати в містах з населенням до 50 тисяч чоловік будинки, в яких буде більше 9-ти поверхів. У містах з населенням 50 – 100 тисяч чоловік можна будувати будівлі не вище 16-ти поверхів. У містах з населенням, що перевищує 100 тисяч чоловік, максимальна висота встановлюватиметься документацією із просторового планування.
У документі Мінрегіону до того ж вводиться заборона на установку паркінгів на території житлових комплексів. В якості альтернативи пропонують будувати підземні автостоянки або користуватися відкритими майданчиками для машин, розташованих не ближче, ніж за 300 метрів від житлового будинку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»