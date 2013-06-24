Щороку з червня до жовтня в Україні триває посилений епідемічний сезон спостереження за холерою. За останнім оприлюдненим звітом Європейського Центру контролю та профілактики хвороб ECDC, який щомісяця відстежує спалахи холери, з 1 січня 2025 року по 2 травня у світі зареєстровано 111 359 випадків холери, з яких 1 562 — летальні випадки. Зокрема, випадки холери продовжують реєструватися в Африці, Азії та на Близькому Сході. Й хоча ризик зараження холерою для людей, які відвідують ці країни, оцінюють як низький — завезення випадків холери до інших країн світу — не виключають. Тому система реагування і моніторингу, яка діє в Україні, враховує і ймовірні транскордонні загрози. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

“Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню, особливо у літній сезон. У кожній області Центри контролю та профілактики хвороб відпрацювали комплексні та оперативні плани реагування та діагностики підозр, підготували оперативні протиепідемічні групи швидкого реагування та транспортування захворілих. На рівні областей визначені медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які тримають “незнижувальний запас” лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та, в разі загрози, локалізувати спалах”, - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Впродовж року в Україні проводиться безперервний епідеміологічний нагляд за холерою, а з червня до жовтня, спеціалісти посилюють епіднагляд. Зокрема, під час посиленого спостереження за холерою у важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій пацієнтів, які звертатимуться до лікарів або в разі госпіталізації до медзакладів, будуть додатково перевіряти: проводити лабораторні дослідження на перевірку холери, щоб запобігти поширенню захворювання в літній сезон. Для цього лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) в областях мають спеціалізоване лабораторне обладнання та реагенти. Для фахівців центрів на базі філії протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова щосезону проводять спеціалізовані тренінги з діагностики холери (епідеміологічні особливості, класичну бактеріологічну діагностику, ПЛР-методи, використання швидких тестів для виявлення Vibrio cholerae) та дотримання принципів біобезпеки в лабораторній практиці.

Також, впродовж посиленого сезону спостереження за холерою, фахівці ЦКПХ проводять дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води. Минулого рокуза цей період фахівці обстежили 13 238 людей із гострою кишковою інфекцією, спалахів холери не виявлено. Щодо моніторингу води зі стічних вод, прісної та морської води: за період епідемічного сезону 2024 фахівці провели 9 949 досліджень таких проб. Спалахів холери не зафіксовано.

Довідка:

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.