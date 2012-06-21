У результаті зростання акцизів на 29,7% у 2018 році в Україні на 4-5 гривень подорожчають цигарки.
«Після підвищення акцизного податку на 29,7% в 2018 році в середньому пачка цигарок стане дорожчою на 4-5 гривень. Однак на подорожчання вплине не лише зростання акцизного податку, а й вартість сировини, напівфабрикатів, електроенергії, оплати праці, девальвація національної валюти», – заявив начальник відділу по роботі з державними органами компанії «Брітіш Американ Тобакко Україна» Юрій Рилач.
Менеджер з питань фіскального регулювання компанії «JTI Україна» Андрій Фіта позитивно відгукнувся про зміни до Податкового кодексу, які передбачають поступове – до 2025 року – підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби.
«У прийнятому законі враховані зобов’язання України підвищити мінімальну ставку акцизу на сигарети до європейських показників — 90 євро за 1 тисячу штук. Крім того, передбачається довгостроковий план підвищення акцизу. Адже без довгострокової акцизної стратегії складно планувати свою діяльність», – прокоментував він.
Директор департаменту корпоративних зв’язків «Філіп Морріс Україна» Наталя Бондаренко зауважила, що ставки визначаються у гривнях, а не у євро. Тоді зростання цін цигарок залежало б від валютних коливань.
Підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби сприятиме наповненню державного бюджету. Також стане ефективним засобом боротьби з курінням.