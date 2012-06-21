Турецька компанія Baykar у співпраці з українськими підприємствами створює зброю майбутнього – новітні ударні дрони та перспективні безпілотні винищувачі.
Збройні Сили України провели офіційну демонстрацію новітнього турецько-українського безпілотного винищувача вагою до 1 тонни, керованого через спеціальні супутникові системи.
Новий український безпілотник ще не має офіційної назви, але незважаючи на це, стали доступні його тактико-технічні характеристики. Так, безіменний апарат може підніматися на висоту понад 12 кілометрів, а максимальна тривалість його польоту складає понад 5 годин. Винищувач здатний вибирати не тільки повітряні, але й наземні цілі, що дає йому суттєву конкурентну перевагу на тлі деяких схожих розробок інших країн.
Швидкість понад 900 кілометрів на годину повинні забезпечити допрацьовані українські турбореактивні двигуни Al-25TLТ від запорізького підприємства «Івченко-Прогрес».
«Наш черговий крок, який ми здійснимо в найближчому майбутньому, – це створення ударного безпілотного винищувача. У якого будуть високі маневрені характеристики і звукова швидкість. Це буде великий проєкт, і ми віримо, що Туреччина спільно з сусідніми і дружніми країнами його реалізує», – окремо зазначив виконавчий директор компанії-розробника нового винищувача Халук Байрактар.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»