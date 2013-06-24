В Україні функціонує Електронна система забезпечення формування та ведення електронної черги на безоплатне ендопротезування. Запровадження електронної черги – це важливий крок до забезпечення прозорості, ефективності та доступності медичної допомоги пацієнтам із тяжкими захворюваннями, травмами та яким необхідне часткове або повне ендопротезування кульшового, колінного, плечового чи ліктьового суглоба. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Система автоматизує процеси запису, адміністрування черги, планування та проведення операцій. Вона дозволяє гарантувати право пацієнтів на безоплатне ендопротезування, забезпечити прозорість реєстрації та формування електронної черги, а також вести облік проведених операцій.

Як працює електронна черга на ендопротезування?

Реєстрація пацієнта в електронній системі

Пацієнт звертається до сімейного лікаря, який надає направлення до лікаря-ортопеда. Лікар-ортопед визначає потребу в ендопротезуванні, після чого вносить дані пацієнта та медичний висновок до електронної системи. Усі документи пацієнта перевіряються та засвідчуються електронним підписом лікаря.

Формування електронної черги

Після перевірки дані пацієнта автоматично вносяться до електронного реєстру на очікування своєї черги. Пріоритет у черзі визначається за критеріями, серед яких медичні показання, терміновість та дата подання заявки.

Призначення та проведення операції

Коли підходить черга пацієнта, лікар отримує в системі повідомлення про можливість проведення операції. Лікар телефонує пацієнту, щоб надати інформацію про медичний заклад і пояснити подальші етапи підготовки. Якщо зв’язок встановити не вдалося, пацієнту надсилається повідомлення з відповідною інформацією.

Фіксування та моніторинг

Після операції лікар оновлює статус пацієнта в системі. Усі зміни записуються у журналі електронної системи та зберігаються безстроково.

Система створена за співпраці з Міністерством цифрової трансформації України на Платформі Дія.Engine за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа. Її адміністрування та технічну підтримку здійснює державне підприємство "Електронне здоров’я".

Вхід у систему для медичних працівників закладів охорони здоровʼя, які здійснюють операції з ендопротезування, доступний за посиланням: https://officer-portal-endoreg-main.apps.krrt1.ncr.gov.ua/officer/login

Система функціонує відповідно до Порядку функціонування електронної системи забезпечення формування та ведення електронної черги з безоплатного ендопротезування пацієнтів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.12.2024 № 2180.

Нагадуємо, пацієнти мають змогу отримати послуги з ургентного і планового ендопротезування безоплатно. Операції проводяться у рамках пакета програми медичних гарантій «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Імпланти (ендопротези) для проведення операцій закуповуються централізовано за кошти державного бюджету та розподіляються між медзакладами. Перелік медзакладів, що надають послуги з безоплатного ендопротезування, опубліковано на сайті МОЗ України.

У 2025 році в заклади охорони здоров’я буде поставлено понад 23 тисячі ендопротезів, які придбані ДП «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоровʼя України коштом держбюджету. Серед них: ендопротези колінного суглоба, кульшові суглоби цементні, ендопротези кульшового суглоба ревізійні, імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта тощо.

Наразі в черзі на ендопротезування понад 19 тисяч (19 798) пацієнтів, найбільше – у медзакладах м. Києва. Найпоширеніша потреба — первинне ендопротезування колінного суглоба, в черзі на цю операцію знаходиться понад 10 тисяч пацієнтів. У більшості медзакладів в черзі знаходиться від 50 до 100 пацієнтів.

Загальна статистика черги станом на 19 червня 2025 року (по типам протезів):