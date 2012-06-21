ДП Завод
Про це йдеться в прес-релізі підприємства.
Завод веде переговори з Airbus з технічного обслуговування і ремонту літаків компанії.
У рамках співпраці з Boeing із залученням інвесторів планується провести технічне обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737. Почати планується з п’яти літаків на рік, а до 2024 року збільшити до 40.
Також повідомляється, що найближчим часом буде підписано угоду з Robinson Helicopter Company. Підприємство стане сертифікованим сервісним центром з обслуговування вертольотів цього класу.
«Партнерство з такими гігантами світової авіації, як Boeing, Airbus і Robinson Helicopter – це знак якості заводу», – сказав гендиректор ДП Завод
Він додав, що серед безпрецедентних переваг заводу – власний вертолітний майданчик і близькість до аеропорту Київ (Жуляни).
Як повідомлялося, Укроборонпром проведе корпоратизацію двох провідних підприємств ДП Антонов та ДП Завод 410 цивільної авіації.