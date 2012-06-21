Керівник української приватної компанії Limpid Armor Inc. Михайло Гречихін розповів про те, що Збройні Сили України запустили процес тестування новітньої «прозорої броні», розробкою якої займалася його компанія. Зокрема, тестовий екземпляр розробки під назвою Land Platform Modernization Kit був використаний на бронетранспортері БТР-4Е.
Ця система працює на базі восьми камер з нічним «баченням», які встановлені по всьому периметру військової машини. Також система використовує окремий сервер, монітори і нашоломні гарнітури HoloLens розроблені компанією Microsoft.
«Фірма впровадила концепцію так званої «прозорої броні». Вона дозволяє екіпажу отримувати доступ до поліпшеної ситуативної обізнаності. Залежно від повороту голови, вдягненої в шолом, військові бачать потрібну їм ділянку місцевості. Час оновлення інформації до 2 мілісекунд. Компанія впровадила і функцію розпізнавання 14 типових цілей. І найголовніше: систему можна застосувати в нічних умовах ведення бою», – повідомили в науковому центрі Сухопутних військ Збройних Сил України.
У компанії-розробника заявили, що система LPMK може встановлюватися на будь-яких типах бронетехніки. Випробування БТР-4Е з системою LPMK планується завершити до кінця 2020 року.
Ааналогічні системи так званої «прозорої броні» вже деякий час розробляються в різних країнах, проте жодна система не була доведена до серійного випуску.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»