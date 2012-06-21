Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Деякі ЗМІ останніми днями почали поширювати інформацію щодо значного збільшення обсягів завезення у торгівельні мережі України імпортних продуктів. Так, начебто лише за один день, 17 березня 2019 року постачання молочних продуктів, включаючи сири, а також яєць та натурального меду зросли на 312% порівняно з 17 березня 2019 року. Овочів та деяких коренеплодів було завезено на 138%, а кави та чаю на 30% більше, ніж торік.
Аналітики ринку стверджують, що 16-18 березня в Україну завозилося набагато більше делікатесних та дорогих продуктів харчування, які чомусь саме нині користуються підвищеним попитом.
Експерти також зазначають, що цими днями на українсько-польських митницях накопичилося чимало фур з імпортними продуктами харчування. Питання їхнього прискореного розмитнення буде найближчими днями вирішено.
Дирекція одного з найбільших супермаркетів «Варус» у Києві повідомила кореспонденту «Урядового кур’єра», що дійсно перед введенням карантину і у перший день його дії у магазині відчувалося збільшення попиту на імпортні продукти харчування, зокрема і дорогі. «Однак 18 березня цей попит почав спадати, у супермаркеті значно поменшало покупців. Закордонні продукти харчування немає сенсу завозити збільшеними партіями, адже на складах їх велике накопичення», - заявили у «Варусі».
Таким чином, інформація про ажіотаж довкола закордонних продуктів харчування у перші дні дії карантину в Україні підтверджується частково.