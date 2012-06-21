Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За перше півріччя нинішнього року виробництво залізничних вагонів та платформ скоротилося на 74,1% щодо відповідного періоду торік, і становило 1611 одиниць.
Про це повідомив ресурс GMK center із посиланням на Державну службу статистики. Зокрема, флагман вітчизняного машинобудування, Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), протягом останнього півріччя зменшив виробництво до 944 одиниць, що на 66% менше, ніж у першому півріччі минулого року.
При цьому вагонобудівництво скорочується з місяця в місяць. Так, у червні було виготовлено лише 176 одиниць рухомого складу, тобто на 82,9% менше, ніж у торішньому червні.
І така тенденція триває вже не перший рік. Так, торік виробництво рухомого складу скоротилося порівняно з 2018-м на 5,2%. Щоправда, КВБЗ тоді показав зростання на 43%, цього року, як бачимо –– навпаки.
І це ще не вся біда. «Укрзалізниця» зазнає постійних збитків через розукомплектування вагонів. Так, 2019 року на цьому залізниця втратила 76,8 млн грн, з них вдалося відшкодувати лише 11,35 млн.
Що крадії роблять із вкраденими комплектуючими? Певна річ, продають самим же вагоноремонтникам, більше вони нікому не потрібні. Тому протягом 2017-2019 років «Укрзалізниця» видала наказ про заборону використання вживаних деталей під час ремонту вагонів. Однак, цей наказ на практиці не виконувався.
З 1 липня 2020 року з ініціативи «Укрзалізниці» набув чинності новий договір про перевезення вантажів, яким забороняється включати до складу потяга розукомплектовані вагони. Ініціатори нововведення вважають, що це дасть змогу відстежувати, на яких саме ділянках відбуваються крадіжки. Втім, і так відомо, що основні обсяги крадіжок стаються на станціях Кривий Ріг, а також Волноваха та Лиман. При цьому перевізники зауважують, що розукомплектування відбувається під час тривалих вимушених простоїв на другорядних коліях.